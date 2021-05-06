Госсекретарь США Энтони Блинкен вечером 5 мая прибыл с визитом в Киев. Официальная часть визита намечена на 6 мая.

Администрация Байдена направляет своего самого высокопоставленного дипломата в Украину за несколько недель до потенциального саммита между Байденом и Путиным. Он готовится после недавней эскалации в украино-российских отношениях. Поэтому визит Блинкена называют попыткой США "снизить волнение" Киева.

О темах визита госсекретаря США известно в общих чертах. Официально они коснутся безопасности, экономики и энергетики.

Неофициально одной из тем визита Блинкена может стать ситуация с невыполнением украинскими властями требований, которые выставляют американцы. Например, по судебной реформе и кадровой политике, ведь недавно правительство уволило Андрея Коболева и Мустафу Найема. "Страна" уже писала, что это вызывает серьезное недовольство в Вашингтоне.

"Страна" следит за визитом Энтони Блинкена в Украину. Главные заявления и итоги встреч мы собираем в этом материале. Он обновляется.

6 мая

10:02 Глава МИД Дмитрий Кулеба опубликовал твит и фото с Блинкеном.

"Рад приветствовать госсекретаря Блинкена в Киеве во время первого визита в эту часть Европы. Укрепление связей между Украиной и США как демократическими союзниками в регионе Центральной Европы и Черного моря в значительной степени способствует безопасности и процветанию обеих стран и евроатлантического региона", - подписал снимок Кулеба.

9:45 Блинкен уже встретился с депутатами Рады. "Встреча было очень конструктивной", - рассказал о ней Порошенко в кулуарах Рады. По его словам, главный мессидж Блинкена - это "защита украинского суверенитета и отпор российской агрессии".

9:31 В Киеве перед приездом Блинкена полиция и Нацгвардия полностью перекрыли Михайловскую площадь, где расположено здание МИДа (там госсекретарь США будет в 9.40) и Михайловский Златоверхий собор (туда Блинкен приедет в 10.20).

9:15 Госдеп опубликовал уточнённое расписание визита госсекретаря США Блинкена в Киев.

Интересно, что одну из первых встреч он проведёт с главой ПЦУ Епифанием.

В 9.20 Блинкен встретится с депутатами Верховной Рады.

В 9.40 - с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

В 10.10 - вместе с Кулебой встретятся с главой ПЦУ Епифанием, возложив вместе цветы к мемориалу памяти о погибших в конфликте на Донбассе.

В 10.20 Блинкен с Епифанием посетят Михайловский Златоверхий монастырь.

В 10.45 Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским.

В 11.55 украинский президент и госсекретарь США проведут совместную пресс-конференцию.

В 12.30 состоится встреча Блинкена с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

В 15.25 Блинкен примет участие в виртуальном круглом столе, посвященном реформам по борьбе с коррупцией в Украине.

В 16.15 у госсекретаря США запланирована виртуальная встреча с представителями посольства США в Киеве.

5 мая

23:54 Самолет Энтони Блинкена приземлился в аэропорту Борисполь.

На пути следования в сторону Киева на каждой заправке дежурят сотрудники полиции.

Ниже на видео - как кортеж госсекретаря США из десятков автомобилей покинул аэропорт.