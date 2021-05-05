Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о начале приема документов кандидатов на участие в конкурсе по формированию состава Совета общественного контроля НАБУ.

Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба бюро.

Документы принимаются с 09:00 среды, 5 мая, и до 17:00 пятницы, 14 мая. Подать документы могут общественные объединения, каждое из них может выдвинуть не более трех кандидатур. Полный пакет документов в НАБУ принимают по электронной почте rada@nabu.gov.ua.

Рейтинговое интернет-голосование за 15 кандидатов в состав совета состоится 28 мая с 09:00 до 21:00. Результаты голосования будут размещены на официальном веб-сайте НАБУ 4 июня 2021 года.

Напомним, "Страна" писала о том, как в прошлом году из Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины из-за обвинений в накрутке голосов во время голосования исключили журналистов Василия Апасова и Назара Диордицу (Макса Назарова).

"Страна" подробно анализировала, почему из совета при НАБУ изгнали журналистов.