За прошлые сутки в Украине сделали еще 3 425 прививок от коронавируса. Больше всего - 879 - сделали в Днепропетровской области. Во Львовской и Хмельницкой областях вакцинация вчера не проводилась.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная 5 мая министром здравоохранения Максимом Степановым в Facebook.

Так, 4 мая 3 412 человек получили первую дозу вакцины, еще 13 украинцев получили вторую дозу и завершили вакцинацию. Всего по состоянию на утро 5 мая в стране сделано уже 759 434 прививки от коронавируса: 1 дозу вакцины получили 759 432 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 303 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

По состоянию на 4 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записался 514 821 человек.

Количество прививок, сделанных в регионах Украины за прошлые сутки:

Киев - 57 прививок;

Винницкая область - 61 прививка;

Волынская область - 41 прививка;

Днепропетровская область - 879 прививок;

Донецкая область - 182 прививки;

Житомирская область - 61 прививка;

Закарпатская область - 76 прививок;

Запорожская область - 20 прививок;

Ивано-Франковская область - 62 прививки;

Киевская область - 355 прививок;

Кировоградская область - 60 прививок;

Луганская область - 154 прививки;

Львовская область - 0 прививок;

Николаевская область - 289 прививок;

Одесская область - 100 прививок;

Полтавская область - 23 прививки;

Ровенская область - 120 прививок;

Сумская область - 25 прививок;

Тернопольская область - 60 прививок;

Харьковская область - 384 прививки;

Херсонская область - 160 прививок;

Хмельницкая область - 0 прививок;

Черкасская область - 86 прививок;

Черновицкая область - 40 прививок;

Черниговская область - 130 прививок.

Напомним, по словам Степанова, Украина заключила контракт с Pfizer: страна получит 20 миллионов доз вакцины до конца года.

Также мы сообщали, что страны G20 поддержали введение паспортов вакцинации для туристов.