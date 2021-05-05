Вчера в Украине сделали 3 425 прививок от Covid-19. В Хмельницкой и Львовской областях вакцинацию не проводили
За прошлые сутки в Украине сделали еще 3 425 прививок от коронавируса. Больше всего - 879 - сделали в Днепропетровской области. Во Львовской и Хмельницкой областях вакцинация вчера не проводилась.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная 5 мая министром здравоохранения Максимом Степановым в Facebook.
Так, 4 мая 3 412 человек получили первую дозу вакцины, еще 13 украинцев получили вторую дозу и завершили вакцинацию. Всего по состоянию на утро 5 мая в стране сделано уже 759 434 прививки от коронавируса: 1 дозу вакцины получили 759 432 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 303 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
По состоянию на 4 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записался 514 821 человек.
Количество прививок, сделанных в регионах Украины за прошлые сутки:
Киев - 57 прививок;
Винницкая область - 61 прививка;
Волынская область - 41 прививка;
Днепропетровская область - 879 прививок;
Донецкая область - 182 прививки;
Житомирская область - 61 прививка;
Закарпатская область - 76 прививок;
Запорожская область - 20 прививок;
Ивано-Франковская область - 62 прививки;
Киевская область - 355 прививок;
Кировоградская область - 60 прививок;
Луганская область - 154 прививки;
Львовская область - 0 прививок;
Николаевская область - 289 прививок;
Одесская область - 100 прививок;
Полтавская область - 23 прививки;
Ровенская область - 120 прививок;
Сумская область - 25 прививок;
Тернопольская область - 60 прививок;
Харьковская область - 384 прививки;
Херсонская область - 160 прививок;
Хмельницкая область - 0 прививок;
Черкасская область - 86 прививок;
Черновицкая область - 40 прививок;
Черниговская область - 130 прививок.
Напомним, по словам Степанова, Украина заключила контракт с Pfizer: страна получит 20 миллионов доз вакцины до конца года.
Также мы сообщали, что страны G20 поддержали введение паспортов вакцинации для туристов.