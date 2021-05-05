Глава Министерства иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на саммите Большой семерки ( в состав G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония - Ред.) заявил, что нужно выработать "совместный подход" в отношении России.

Об этом он заявил в ходе первого за два года саммита министров иностранных дел стран Большой семерки, сообщает TACC в среду, 5 мая.

Мотэги также выразил обеспокоенность Токио по поводу односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и по ситуации в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Напомним, 4 мая, впервые за два года состоялось очное пленарное заседание министров иностранных дел стран G7. В числе прочего главы МИД обсудили действия России на границе с Украиной. Встреча прошла в Лондоне, саммит инициировал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Также мы рассказывали, что 5 мая в Украину с официальным визитом прибудет глава Госдепа США Энтони Блинкен. Накануне приезда он обсудил с главой евродипломатии Жозепом Боррелем наращивание военной мощи России в аннексированном Крыму и на границе с Украиной.