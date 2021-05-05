В Киеве полиция задержала бывшего атошника Михаила Маймана, который засветился в начале прошлого года во время драки с нардепом от ОПЗЖ Ильей Кивой в столичном ресторане.

Об этом в Facebook сообщил киевлянин Александр Долгий. Правоохранители вечером 4 мая остановили автомобиль Маймана, у него потребовали сдать тест на наличие алкоголя в крови.

Источник "Страны" в МВД рассказал детали происшествия.

"Остановили транспортное средство за мелкое нарушение, водитель совершал поворот не включил поворотники. Подошли и попросили предъявить документы, которые он не предоставил. Составили протокол по статье 126 за непредоставление документов. После чего водитель своим автомобилем начал блокировать выезд служебного транспорта. Патрульные составили два протокола за мелкое хулиганство и неповиновение работникам полиции. Во время задержания повредил крыло служебного автомобиля. После патрульные поехали в Дарницкое управление для оформления повреждения транспорта. Правонарушитель вызвал себе скорую и уехал в больницу", - сказал наш источник в полиции.

Напомним, драка с нардепом Кивой, в которой участвовал Майман, произошла в ресторане "Мокко" на Крещатике в январе 2020 года. Конфликт между ними начался еще накануне в соцсетях, когда оба оказались в одном и том же ресторане, он перешел в горячую стадию. "Страна" публиковала видео происшествия и версии обоих сторон.

Также Майман год назад стал участником вооруженного конфликта в центре столицы. Бывший атошник, вооруженный ножом, выяснял отношения с бизнесменом и президентом лиги боевых искусств WWFC Владимиром Теслей.