Во вторник, 4 мая, в Бразилии 18-летний молодой человек с мачете напал на детский сад. Он убил двух сотрудниц учреждения и троих детей.

Об этом сообщает DW.

Трагедия произошла в городке Саудадис на юге страны. Злоумышленник ворвался в здание детского сада, а после нападения нанес серьезные ранения себе. Предположительно, он пытался покончить с собой. Однако его нейтрализовали местные жители, после этого молодого человека отправили в больницу.

По информации СМИ, погибшим детям не исполнилось и двух лет. Большего числа жертв удалось избежать благодаря тому, что остальные сотрудницы успели запереться с детьми в пеленальной комнате.

На данный момент неизвестно, были ли у парня проблемы с психикой и каким был мотив его действий. Полиция обыскивает дом нападавшего.

"Это самый трагичный день в нашей истории. Мы не знаем, как нужно себя вести. Это мой первый срок, мне 35 лет и у меня самого маленький ребенок", - сказал глава муниципалитета Масиел Шнайдер журналистам и расплакался в прямом эфире.

Власти штата Санта-Катарина, где располагается Саудадис, объявили трехдневный траур.

Напомним, "Страна" писала о том, как во Франции мужчина с ножом напал на полицейскую.

Также мы сообщали, что в олимпийском городе США произошла стрельба в школе.