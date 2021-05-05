Бойня в Бразилии. Парень с мачете ворвался в детский сад и убил трех детей и двух сотрудниц
Во вторник, 4 мая, в Бразилии 18-летний молодой человек с мачете напал на детский сад. Он убил двух сотрудниц учреждения и троих детей.
Об этом сообщает DW.
Трагедия произошла в городке Саудадис на юге страны. Злоумышленник ворвался в здание детского сада, а после нападения нанес серьезные ранения себе. Предположительно, он пытался покончить с собой. Однако его нейтрализовали местные жители, после этого молодого человека отправили в больницу.
По информации СМИ, погибшим детям не исполнилось и двух лет. Большего числа жертв удалось избежать благодаря тому, что остальные сотрудницы успели запереться с детьми в пеленальной комнате.
На данный момент неизвестно, были ли у парня проблемы с психикой и каким был мотив его действий. Полиция обыскивает дом нападавшего.
"Это самый трагичный день в нашей истории. Мы не знаем, как нужно себя вести. Это мой первый срок, мне 35 лет и у меня самого маленький ребенок", - сказал глава муниципалитета Масиел Шнайдер журналистам и расплакался в прямом эфире.
Власти штата Санта-Катарина, где располагается Саудадис, объявили трехдневный траур.
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