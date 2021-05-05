По состоянию на утро среды, 5 мая, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 2 576 человек.

Напомним, что 4 мая, в стране было выявлено всего 2 472 новых случая заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки выросло на 104 человека. Умерли за отчетные сутки 161 человек (с начала эпидемии 45 077 пациентов).

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Максим Степанов в сети.

Выздоровели за последние сутки 7 728 человек (с начала эпидемии - 1 697 358 человек - Ред.).

Среди новых зараженных 103 ребенка и 30 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Харьковской области (405 человек), Черкасской области (177), Днепропетровской области (213), Донецкой области (287) и Одесской области (216).

Ранее мы сообщали, что в Индии пациенты с коронавирусом поступают в больницы каждые 20 минут.