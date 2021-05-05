Вчера, 4 мая, в Лондоне состоялся первый за два года саммит министров иностранных дел стран Большой семерки (в состав G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония - Ред.).

На встрече больше всего внимания было уделено России и Китаю. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепа США передает "Интерфакс".

"Мы начали в 08:45 и провели полуторачасовое обсуждение Китая, а затем более мелкие сессии, 30-минутные сессии по Мьянме, Ливии, Сирии; 1,5 часа по России, включая решение проблем Украины и Беларуси; 30 минут по Афганистану. На этом и завершилось заседание министров", - заявил американский чиновник.

Ранее "Страна" сообщала, что в среду, 5 мая, в Украину с официальным визитом прибудет глава Госдепа США Энтони Блинкен. Накануне визита он обсудил с главой евродипломатии Жозепом Боррелем наращивание военной мощи России у границ Украины.

Так же мы рассказывали, что вместе с госсекретарем Блинкеном в Киев сегодня приедет и его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд. Они проведут переговоры с президентом Зеленским и встретятся с представителями гражданского общества.