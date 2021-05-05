Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня прибывает с визитом в Украину. На 5 и 6 мая у него намечены встречи с президентом Владимиром Зеленским, главой МИД Дмитрием Кулебой и другими представителями украинской власти.

Это первый визит Блинкена в Украину в качестве главы Госдепа США, но ранее он уже был в Киеве, когда занимал должность заместителя госсекретаря США при Обаме.

С Украиной Блинкена связывают и родственные связи. Его прадед - известный еврейский писатель, который эмигрировал в Америку из Киева в начале ХХ века. В Нью-Йорке его фамилию "Блинкин" записали на английский манер - "Блинкен".

Интересно, что с госсекретарем в Киев летит и Виктория Нуланд, которая бывала в Советском Союзе еще до своих официальных назначений (в подростковом возрасте она была в пионерлагере под Одессой).

Рассказываем, что известно об украинских корнях главы Госдепа США.

Из Киева в Нью-Йорк. Кем был прадед Блинкена

Архивные данные, подтверждающие, что семья Блинкена переехала в США из Киева обнаружил журналист Дмитрий Анопченко.

В 1904 году 25-летний Меир Блинкен вместе с сыном Хершелем прибыл на теплоходе в Нью-Йорк. Миграционный офицер задал им стандартный перечень из 40 вопросов и записал с их слов, что они родом из Киева (до 1906 года при въезде в США не требовались даже документы). Тогда же, записывая фамилию "Блинкин" на слух, в бумагах написал "Блинкен" через "е".

Добиралась семья будущего главы Госдепа с пересадками в Гамбурге и Ливерпуле по самым дешевым билетам. Пассажиры должны были находиться не в каютах, а на палубе.

Описывая причины переезда дядя госсекретаря США Алан Блинкен рассказывал, что в 1904 году Киев времен Российской империи не был удобным местом для евреев. Предки Блинкена уехали за год до погрома 1905 года.

"В моей семье часто вспоминали, что многие из тех, кто были до нас, – беженцы или иммигранты. Мой дедушка на рубеже прошлого века прибыл с территории, которая теперь является Украиной, его приняли в США, он выстроил жизнь для себя, детей, мачехи, которая сбежала от коммунизма буквально в вагоне поезда ночью со своей матерью и в очень юном возрасте прибыла в Соединенные Штаты", - рассказывал Тони Блинкен в интервью CBS.

Говорили предки Блинкена преимущественно на идише. Прадед Меир, который вывез сына в Америку после эмиграции начал публиковать рассказы о жизни евреев в Киеве. Писал он также на идише.

Обложка рассказов Меира Блинкена

Родился он в Переяславе Киевской области, а когда ему было 8 лет осиротел и попал к родственникам в Киев. Там он учился в религиозной еврейской школе, получил коммерческое образование.

В Нью-Йорк Меир приехал с одним из сыновей. Спустя два года в США перебралась его жена Ханна и остальные два сына.

Прадед Блинкена занимался столярным делом, владел массажным бизнесом. Умер он через 9 лет после эмиграции из-за болезни. Ему было 38 лет.

Дед и родители

Один из сыновей Меира Блинкина Моисей в США записал свое имя на французский манер - Морис. Морис Блинкен - дед нынешнего госсекретаря Энтони Блинкена. Он стал известным юристом.

Будущий госсекретарь в интервью The New York Times рассказывал о нелегкой судьбе своего деда. При этом газета назвала Киев частью России.

"Господин Блинкен родился в Киеве, Россия. В 1921 году он закончил Нью-Йоркский университет и в 1924 году юридический факультет. С 1939 по 1951 год он представлял интересы британской торговой компании Marks & Spencer в США. Был президентом школьного совета города и председателем совета публичных библиотек", - пишет издание.

Дед Блинкена основал Американский институт Палестины, отчеты которого помогли убедить правительство США поддержать создание государства Израиль. Умер в Палм-Бич в возрасте 86 лет.

Отец Тони Блинкена Дональд - юрист и дипломат. Он был послом США в Венгрии. Известен также, как коллекционер предметов искусства.

Дональд Блинкен

Мать главы Госдепа Джудит была специальным посланником ЮНЕСКО по культурной дипломатии. Она развелась с Дональдом Блинкеном и вышла замуж повторно за Семюэля Писаря, известного международного прокурора, который консультировал американских и французских президентов в 1960-х и 1970-х годах и пережил Холокост.

Джудит Писарь (в центре)

Как рассказывал Тони Блинкен в своем интервью, отчим сбежал из лагеря и в течение нескольких дней скрывался в Баварском лесу. Его спасли американские военные.

О том, чего ждать от визита госсекретаря США в Украину, "Страна" анализировала в материале Визит перед Путиным. О чем Блинкен будет говорить в Киеве и при чем здесь НАТО и Коболев.