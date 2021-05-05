ВВС Израиля нанесли очередной ракетный удар по объектам расположенным возле сирийских городов Латакия и Тартус, расположенных на побережье Средиземного моря. В ходе авиаудара один человек погиб, еще двое были ранены и в тяжелом состоянии доставлены в больницы.

Об атаке израильских ВВС и жертвах обстрела сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сирийское государственное информационное агентство САНА.

Сирийские средства ПВО были приведены в состояние полной боеготовности в районе Латакии и Тартуса в ответ на предполагаемые израильские авиаудары во вторник вечером, 4 мая. В районе городов была слышна серия взрывов.

По данным сирийских СМИ, атака самолетов Израиля была направлена на гражданский склад пластиковых изделий. После ракетного удара в этом районе вспыхнул сильный пожар.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в ночь на субботу 24 апреля из сектора Газа по южным районам Израиля выпустили 36 ракет.

Шесть из них были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Израильская армия нанесла ответные удары, а для большего давления на правящие в Газе силы, Израиль также сократил рыболовную зону сектора Газа.