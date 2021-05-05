Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает вести жесткую линию, направленную против своих политических противников и тех лиц из органов госвласти, которые в той или иной мере оказывали содействие оппозиции.

Вчера, 4 мая глава республики подписал Указ № 174, в соответствии с которым более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств лишены воинских и специальных званий. Об этом передает пресс-служба Лукашенко.

"В период обострения общественно-политической обстановки в стране с целью ее дестабилизации отдельные военнослужащие и сотрудники нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети Интернет экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес. Дискредитируя честь и достоинство военнослужащего и сотрудника, проявляли неуважение к государственным символам, выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны, отказывались от исполнения служебных обязанностей. В отношении ряда из них возбуждены и расследуются уголовные дела, в том числе за организацию актов терроризма.

Такие действия несовместимы со статусом военнослужащего и сотрудника силового ведомства.

С учетом характера и степени тяжести совершенных противоправных действий руководители силовых ведомств установленным порядком инициировали перед главой государства вопрос о лишении перечисленных в Указе лиц воинских и специальных званий", - заявили в пресс-службе.

Ранее "Страна" сообщала, что белорусская оппозиция выйдет на новый митинг 9 мая. В этот день планировалось покушение на Лукашенко.