Власти Мексики объявили в стране официальный траур по жертвам катастрофы при обрушении метромоста в Мехико. По последним данным при крушении поезда погибли 27 человек.

Указ о трехдневном трауре подписал президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Об этом сообщает Официальный вестник администрации президента.

"Трехдневный национальный траур объявлен в связи с трагедией, произошедшей на линии 12-й коллективной транспортной системы метро Мехико 3 мая 2021 года", - указано в тексте документа.

В соответствии с указом президента, государственные флаги Мексики должны быть приспущены. Указ вступил в силу с момента опубликования, он будет действовать до 7 мая включительно.

Напомним, что 3 мая в 22.25 по местному времени в Мехико произошло обрушение метромоста вместе с поездом метро. В результате аварии два вагона с пассажирами рухнули с высоты около 10 метров. Под завалами оказались несколько проезжавших под мостом машин.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция не пускала никого к месту обрушения метромоста в Мехико ближе, чем на 100 метров. Внутрь оцепления могли пройти лишь экстренные службы.