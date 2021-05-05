Администрация по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) Соединенных Штатов планирует на следующей неделе разрешить использование вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech для иммунизации детей от 12 до 15 лет.

Об этом во вторник, 4 мая, сообщает "Голос Америки".

На данный момент в США разрешено использовать вакцину от Pfizer/BioNTech для прививания лиц старше 16 лет. Сейчас регулятор изучает данные исследования, которое проводила компания Pfizer касательно применения препарата лицами от 12 до 15 лет. В нем приняли участие 2 260 детей. По предварительным данным, вакцина показала 100% эффективности в защите от коронавируса и была хорошо воспринята детским организмом.

Также продолжаются исследования эффективности препарата на детях от 2 до 11 лет. Результаты будут получены уже в сентябре.

Ранее во вторник президент США Джо Байден объявил, что власти намерены привить хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса 70% взрослых жителей страны ко Дню независимости, 4 июля.

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