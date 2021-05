Бывший президент США Дональд Трамп запустил собственную коммуникационную платформу, которая позволит ему общаться со своими сторонниками после нескольких месяцев блокировки его аккаунтов в таких соцсетях, как Twitter и Facebook.

Платформа "Со стола Дональда Трампа" (From the desk of Donald J. Trump) размещена на сайте www.donaldjtrump.com/desk.

При этом функционал страницы позволяет Трампу публиковать текстовые сообщения, а также посты с фото и видео, однако там нет функции, позволяющей сторонним пользователям взаимодействовать с публикациями экс-президента.

Сторонники Трампа смогут распространять записи с этой страницы в Twitter и Facebook, а также оставлять под ними лайки.

Отметим, что на странице размещены посты Трампа, датированные периодом, когда он уже не имел доступа к соцсетям. Предположительно, бывший глава американского государства писал свои будущие посты "в стол" и ждал, когда запустится его собственный блог на сайте.

Напомним, аккаунты Трампа ранее заблокировали Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat и Twitch из-за его заявлений о штурме Капитолия 6 ноября. Тогда еще действующий президент США публиковал обращения к протестующим, которые захватили здание Конгресса, призывая их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, а с другой - называл их патриотами и утверждал, что президентские выборы были сфальсифицированы.

В свою очередь племянница бывшего президента США заявила, что ее дядя больше всего расстроен блокировкой аккаунта в Twitter, а не проигрышем на выборах.

Позже помощник бывшего американского лидера заявил, что Трамп в ближайшие месяцы снова начнет публиковать посты. Для этого он будет использовать "собственную платформу". На данный момент неизвестно, является ли страница на сайте Трампа реализацией этой затеи, или планируется запустить другой проект.