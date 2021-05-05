В белорусском Гомеле суд приговорил к длительным срокам лишения свободы доверенных лиц экс-кандидата в президенты и лидера оппозиции Светланы Тихановской. Суд установил их вину в подготовке к беспорядкам и захвату организаций.

Об этом сообщает TUT.BY.

В частности, Юрий Власов приговорен к 6,5 годам колонии усиленного режима, Татьяна Каневская - к 6 годам колонии общего режима, Дмитрий Ивашков и Александр Шабалин - к 6 годам колонии усиленного режима. Таким образом суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения о применении именно таких сроков лишения свободы к подсудимым. Никто из подсудимых виновным себя не признал.

По данным Следкома Беларуси, доверенные лица Светланы Тихановской якобы готовились к беспорядкам и захвату админзданий в Гомеле. Для осуществления плана они искали сообщников среди бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям. А потом якобы с целью проработки и подробного планирования своих действий обвиняемые организовали встречу, на которой присутствовала в том числе сама Тихановская.

В качестве доказательств СК публиковал видеозапись на которой, по версии ведомства, обвиняемые с участием Тихановской "обсуждали план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также по захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц".

Видео длится 3 минуты 16 секунд и состоит из обрезанных реплик участников. Нарезку СК обеспечил расшифровкой.

Напомним, по официальным данным, прошлым летом баллотировавшийся на шестой президентский срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов, но оппозиция считает выборы сфальсифицированными.

При этом недавно Светлана Тихановская признала, что протестное движение в Беларуси проиграло, поскольку "потеряло улицы". Из-за этого оно лишилось возможности бороться с режимом Александра Лукашенко.

Также "Страна" писала о том, как 17 апреля Лукашенко заявил, что спецслужбы задержали членов группы, которым была поставлена задача похитить его детей и организовать его убийство, а также устроить госпереворот в стране.