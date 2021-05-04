Власти Соединенных Штатов намерены привить хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса 70% взрослых жителей страны ко Дню независимости, 4 июля.

Об этом в ходе брифинга сообщил президент США Джо Байден.

"Наша цель: к 4 июля вакцинировать 70% американцев хотя бы одной дозой вакцины, а 160 млн американцев пройдут полный курс вакцинации", - сказал американский лидер.

По его словам, таким образом в следующие 60 дней в стране должны сделать 100 миллионов прививок от коронавируса.

В то же время Байден заявил, что главная задача властей - убедить как можно больше американцев вакцинироваться, а выполнение этой цели позволит стране сделать "еще один шаг по возвращению к нормальной жизни". В то же время, по словам президента, гражданам необходимо по-прежнему соблюдать предписания Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Также он заявил, что американские власти будут готовы вакцинировать подростков, как только надзорные ведомства разрешат применять вакцину разработки компаний Pfizer/BioNTech для этой категории населения.

По последним данным CDC, хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса в США получили 147 517 734 американца, что составляет 44,4% всего населения и 56,3% взрослых жителей страны старше 18 лет.

В то же время полный курс вакцинации прошли уже 105 523 520 американцев (31,8% от всего населения, 40,6% взрослого населения).

По данным портала Worldometers, США находятся на первом месте в мире как по общему числу, выявленных за время пандемии случаев, так и по количеству летальных исходов от коронавируса. С начала пандемии выявлено 33,2 млн случаев заражения Covid-19, и свыше 591 тыс. из них закончились летально.

Напомним, по состоянию на конец апреля в мире сделали уже более миллиарда прививок от коронавируса.

Тем временем в Украине хотя бы одной дозой вакцины привили всего чуть более 756 тысяч человек.