Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 4 мая стартовала на орбиту с новой партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Об этом сообщается на сайте компании-разработчика SpaceX.

Старт был осуществлен в штате Флорида в 15:01 по времени Восточного побережья США (22:01 по Киеву - Ред.) со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди.

С мая 2019-го это уже 26-й вывод на орбиту группы интернет-спутников проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1503 космических аппаратов. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 29 апреля. Компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Примерно через 1 час 4 минуты после запуска ракета по плану должна была вывести все спутники на орбиту.

Через 8 минут 39 секунд после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая используется для запусков уже в девятый раз, совершила управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You, которая находится в Атлантике в примерно в 600 км от космодрома на мысе Канаверал. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина планирует заплатить компании SpaceX почти 2 миллиона долларов за запуск спутника "Сич 2-30".

Также мы сообщали, что NASA и SpaceX выяснили причину аварии ракеты Falcon-9, которая утонула в Атланическом океане.