В Николаеве от осложнений поле Covid-19 умерла роженица из Херсонской области. При этом медикам удалось спасти новорожденного малыша. Инцидент произошел в городском роддоме №1, информацию о нем подтвердили в горуправлении здравоохранения, передают "Новости-N".

По данным издания, 26-летняя беременная женщина из Херсонской области наблюдалась в Николаеве по договоренности с лечащим врачом. После того, как стало известно о заболевании женщины коронавирусной инфекцией, ее госпитализировали в николаевский роддом №1.

Течение болезни осложнялось сахарным диабетом, поэтому состояние больной было тяжелым. За жизнь женщины медики боролись две недели - проводили консилиумы, привлекали врачей из Киева. Все это время пациентка была подключена к аппарату ИВЛ. Однако спасти ее николаевским врачам не удалось.

Известно, что женщина родила девочку, это была ее вторая беременность.

"Девочка жива. Весит 2 кг 800 г. С ребенком все нормально", - рассказала начальник управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай.

Ранее "Страна" писала о том, что в Харькове вновь умерла роженица с Сovid-19, и это был третий случай за неделю.

Также мы сообщали, что в Днепре через три недели после кесарева умерла 28-летняя роженица с Covid-19, у которой было поражено 90% легких.