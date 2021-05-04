Личная встреча президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным была бы полезна обеим странам. В то же время Штаты перейдут к новым контрмерам, если Россия продолжит неконструктивную линию поведения.

Об этом в интервью Financial Times заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Я думаю, это было бы целесообразно, если бы оба президента могли бы говорить напрямую, лицом к лицу", - сказал он.

Глава Госдепа объяснил, что США желают не эскалации в отношениях с РФ, а большей стабильности, однако это зависит от действий российской стороны.

"Есть также области, где вести сотрудничество - в наших взаимных интересах. Мы уже видели один пример такого, и это было продление (договора) СНВ-III. Есть и другие области так называемой сферы стратегической стабильности, где, вероятно, можно добиться прогресса", - добавил Блинкен.

Он также напомнил, что Байден еще до избрания президентом США и в ходе телефонных разговоров с Путиным утверждал, что "если Россия будет вести безрассудные, агрессивные действия, то мы ответим".

Блинкен сказал, что Кремль может быть уверенным в новых контрмерах Белого дома, если Россия, по мнению США, продолжит неконструктивную линию поведения.

В свою очередь сам президент США Джо Байден на пресс-конференции, посвященной борьбе страны с эпидемией коронавируса, заявил, что надеется на встречу с Путиным уже в июне.

"Я на это надеюсь и этого ожидаю. Мы работаем над этим", - сказал Байден, отвечая на вопрос журналистки о перспективах такой встречи в ходе поездки лидера США в Европу.

Напомним, в Белом доме называли ряд тем, которые будут обсуждать лидеры РФ и США. Среди них тюремный срок оппозиционера Алексея Навального и российские войска на границе с Украиной.

Мы также приводили слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что встреча Байдена и Путина пройдет летом в одной из стран Европы.