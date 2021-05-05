Западные журналисты опубликовали новые подробности того, как Петр Порошенко скупал предметы искусства на миллионы долларов и завозил их в Украину, минуя таможню.

В их числе - скульптура слона Сальвадора Дали и картина Репина о казаках на Черном море. Данные опубликовал "Центр по исследованию коррупции и организованной преступности" или OCCRP.

Несколько лет назад эта структура обнародовала сенсационную информацию о "панамских бумагах" Порошенко - его офшорной империи, которая работала на полную катушку даже во время войны на Донбассе.

Новые факты интересны еще и потому, что по ним в Украине уже открывалось уголовное дело. Но с прошлого года оно заглохло - как и другие производства на бывшего президента.

"Страна" разбиралась в новом компромате на Порошенко.

Темные дела в австрийском банке

О чем говорится в расследовании OCCRP?

Речь идет о 17-ти офшорных компаниях Порошенко, которые функционировали еще до его президентства. Они обслуживались в австрийском Raiffeisen-банке (втором по стране), через счета проходили десятки миллионов долларов.

Частью компаний владел его деловой партнер и одноклассник Сергей Зайцев, другие тоже, как считают журналисты, связаны с бизнес-империей экс-президента.

На эти фирмы он совершал покупки различных предметов роскоши, искусства, недвижимости. Со счетов компании Vernon Holdings в 2010-2012 годах финансировалось строительство дома Порошенко под Киевом. В частности, сто тысяч долларов Петр и Марина потратили на элитную фурнитуру от итальянских производителей.

Интересно, что в 2012 году Порошенко уже стал министром экономики в правительстве Виктора Януковича. После получения этой должности он покупает в Нью-Йорке на аукционе Sotheby’s скульптуру Сальвадора Дали со слоном на длинных ногах. Обошлась она ему в 338 тысяч долларов.

Покупка проводится через офшорку Linquist Ltd, которая оформлена на Зайцева. Позже эта контора продает слона одной из медиакомпаний Порошенко с небольшим удорожанием - за 342 тысяч долларов.

В 2013 году Порошенко, уже уволившись из Кабмина, потратил 4,8 миллиона фунтов стерлингов на предметы искусства. Среди покупок - картина Ильи Репина "Казаки на Черном море". Деньги переводились через фирму Vernon, зарегистрированную на британских Виргинских островах.

Позже компания передала право собственности на картину самому Петру Алексеевичу. Произошло это в консульстве Сейшельских островов, которое возглавлял друг Порошенко Олег Свинарчук. С ним, к слову, связаны и другие скандалы по ввозу в Украину предметов искусства для будущего президента (к этой теме мы вернемся ниже).

Суть расследования, впрочем - не в перечислении роскошных покупок Порошенко. Основной пафос публикации в том, что Петр Алексеевич втайне контролировал компании, которые оформлял на подставных лиц. Что по законам западных стран является очень серьезным преступлением.

И здесь звучит упрек в адрес австрийского банка, который, видимо, знал что обслуживал интересы Порошенко и по сути прикрывал его теневую деятельность.

Кстати, в 2018 году управление по вопросам рынка Австрии оштрафовало Raiffeisen почти на миллиона евро - за неадекватную проверку бенефициаров и отсутствие данных о структурах, связанных с клиентами повышенного риска.

Неизвестно, о Порошенко ли шла речь. Но в 2019 году Верховный административный суд Австрии отменил этот штраф.

Комментируя расследование, адвокаты бывшего гаранта заявили, что информация не соответствует действительности. И что они могут подать иск в суд.

Дело "Русской красавицы"

Тема с покупкой предметов искусства Порошенко всплыла почти через год после того, как ГБР завело по этому поводу уголовное дело. Более того, расследование OCCRP напрямую с этим делом связано.

Речь шла о том, что 43 картины из коллекции Петра Алексеевича, отраженных в его декларации, попали в страну незаконно. Порошенко проходил по делу как свидетель и подозрения так и не получил. Хотя и вызывался на допросы (в том числе угрожали ему и принудительным приводом).

Картины, как говорили в ГБР, попали в Украину, минуя таможенный контроль. Других деталей ведомство не называло. Но источники, близкие к следствию, рассказывали, что речь о сейшельском консульстве, которое возглавлял друг Порошенко Гладковский.

Консульство получало картины по дипломатической почте, после чего они разными способами легализовывались в Украине и оседали уже официально в собственности у будущего президента. Какими именно - выше говорится в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности

Причем схема работала еще с 2005 года, когда Порошенко был секретарем СНБО при Ющенко. Офшором, через который закупались предметы искусства, была уже упомянутая в расследовании OCCRP компания Vernon.

Касаемо картин, по поводу которых открыли дело в мае 2020 года - их ввезли в страну через договор между этой офшоркой и сейшельским консульством в Киеве. Контракт заключили еще в 2006 году за подписью Гладковского-Свинарчука.

Вся эта информация не имеет статуса официальной, и у Порошенко ее никогда не подтверждали.

Он заявлял, что купил свои картины законно и даже выставил их напоказ в одном из киевских музеев.

После этого в галерею Гончара на опознание полотен прибыла следственная группа.

Музей даже штурмовали, что наделало еще больше шума вокруг этой истории. Которую назвали "делом Русской красавицы" - по названию одной из картин из коллекции Порошенко.

В ней, к слову, превалируют именно русские художники (полный список картин здесь). Что немного выбивается из образа "гетьмана", который себе рисует Порошенко.

Дело на Порошенко теперь возобновят?

Итак, мы видим, что бывшего президента пытались уже преследовать в Украине за непонятно как попавшие в страну предметы искусства.

Но не сложилось. Как, впрочем, и с остальными уголовными делами на экс-гаранта, которых завели почти два десятка. Часть из них закрыты, другие просто не расследуются.

У Порошенко это преподносят как доказательство не только своей невиновности - но и репрессий власти против него. Хотя очевидно, что если бы имели место репрессии, никто бы с невиновностью не заморачивался.

То есть дела позакрывали, поскольку сажать Порошенко не хотели по ряду политических причин. И новое расследование только подтверждает эту гипотезу. Поскольку озвучивает дополнительные факты по давно заброшенному делу о картинах Петра Алексеевича.

Это не говоря уже об истории с офшорами, через которые экс-гарант проводил многомиллионные сделки, уходя от налогов и таможенных пошлин. Данная тема тоже не блещет новизной. И снова подтверждается в том числе со стороны западных журналистов.

Заинтересуют ли новые факты украинское следствие - увидим уже в ближайшее время.

С одной стороны у Зеленского давно махнули рукой на свое обещание стать "приговором" для Порошенко. Но нельзя исключать, что если конфликт с экс-президентом у Банковой обострится, то и это дело, пользуясь случаем, вернут из небытия.