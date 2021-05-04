Уголовное дело, возбужденное в рамках расследования взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице, может быть приостановлено, если правоохранителям не удастся допросить подозреваемых.

Об этом со ссылкой на заявление прокурора Чехии Павла Земана сообщает РИА Новости.

"Существует только одна версия расследования (касающаяся причастности ко взрывам российских разведчиков Александра Петрова и Руслана Боширова - Ред.). Нельзя исключить, что уголовное дело будет приостановлено, если нам не удастся допросить обоих подозреваемых", - заявил прокурор.

Напомним, 17 апреля власти Чехии высылали 18 российских дипломатов посольства РФ в Праге по подозрению в связях с военной разведкой России. Одновременно с этим Чехия объявила в розыск двух российских разведчиков, Александра Петрова и Руслана Боширова, которые подозреваются британскими правоохранителями в отравлении семьи экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Спецслужбы полагают, что они могут быть причастны ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице, который произошел в 2014 году.

В свою очередь Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата и выслала их из страны.

Вслед за этим Чехия обязала 63 сотрудников посольства РФ в Праге покинуть страну вместе с членами семей. Тем временем президент Чехии Милош Земан допустил, что Россия могла быть непричастна ко взрыва во Врбетице.