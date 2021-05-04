Штраф до 10 000 юаней (около $1 500 - Ред.) можно будет получить в ресторане Китая за оставленную на тарелке еду. Такую санкцию предусматривает принятый китайскими законодателями закон о борьбе с пищевыми отходами, который призван обеспечить национальную продовольственную безопасность.

Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Таким образом, посетители ресторанов, не справившиеся с заказанными угощениями, могут получить обвинение в том, что "тратят еду зря". Поэтому теперь заведения китайского общепита могут взимать плату с клиентов за утилизацию пищевых отходов либо штрафовать на крупную сумму.

Оштрафовать могут и сами рестораны, если они будут заказывать больше продуктов, чем им нужно. Такой штраф будет уже гораздо крупнее - до 50 000 юаней (около $7 700).

Законодатели заверяют общественность, что Китаю не грозит продовольственный кризис, просто у людей будут формироваться "правильные пищевые привычки".

Ранее "Страна" писала о том, что полиция устроила рейд-облаву на рестораны-нарушители карантина после публикации "Страны".

Также мы сообщали, что в Дании разрешили посещать рестораны и концерты только с "паспортом здоровья".