Российский корвет "Павел Державин" проследил за действиями американского патрульного корабля Береговой охраны Hamilton, замеченного у берегов Грузии в Черном море.

Об этом свидетельствуют снимки со спутника, опубликованные проектом OSINT-1.

Согласно полученным кадрам, 2 мая американский корабль выполнял совместные операции с двумя грузинскими патрульными катерами неподалеку от грузинского порта Поти. В то же время неподалеку от них находился и "Павел Державин".

После этого, 4 мая, Hamilton прибыл в порт Батуми. Как сообщает МВД Грузии, "визит американского военного корабля направлен на укрепление сотрудничества между США и Грузией в сфере безопасности, способствует миру и стабильности в регионе, а также подчеркивает значимость Черного моря для евроатлантической безопасности".

Напомним, 27 апреля в акваторию Черного моря вошел американский патрульный корабль. В тот же день Россия объявила о проведении ракетным крейсером "Москва" боевых стрельб в этом регионе.

В свою очередь в Национальном центре управления обороной Российской Федерации сообщили, что Черноморский флот России начал следить за действиями американского корабля.