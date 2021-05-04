Министры туризма стран G20 поддержали введение паспортов вакцинации. По их мнению, таким образом удастся реанимировать сферу путешествий и туризма, а это имеет важное значение для восстановления мировой экономики.

Об этом пишет Bloomberg.

Самые мощные экономики мира согласились поддержать планы по выпуску так называемых паспортов вакцинации, чтобы вывести индустрию путешествий и туризма из спада, вызванного пандемией. Об этом говорилось на виртуальной встрече министров во вторник, 4 мая.

"Мы подчеркиваем, что восстановление путешествий и туризма имеет решающее значение для восстановления мировой экономики через прямое и косвенное экономическое влияние, которое этот сектор оказывает на другие. Пандемия - это возможность сформировать более устойчивый и инклюзивный туристический сектор", - говорится в совместном заявлении министров туризма стран G20.

Отметим, что участниками G20 являются Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и Европейский союз.

Напомним, ковид-паспорта в Евросоюзе введут уже в июне, зеленый пропуск позволит туристам путешествовать по Европе без ограничений.

Также мы сообщали, что Франция планирует открыть границу для иностранных туристов с ковид-сертификатом.