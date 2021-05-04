С 5 мая в Украине не останется регионов, куда бы не ходили поезда из-за коронавируса - Укрзализныця
В связи с выходом Житомирской области из "красной" зоны карантина уже с полуночи 5 мая в Украине не останется регионов с ограничениями на железнодорожные пассажирские перевозки.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
"5 мая, в среду, с 00:01 Житомирская зона - последний регион с действующими железнодорожными ограничениями - выходит из "красной" зоны эпидемической опасности. Теперь все поезда в стране курсируют по графику, сейчас нет никаких карантинных ограничений в железнодорожном сообщении", - заявили в компании.
Также "Укрзализныця" объявила об открытии высадки/посадки и продажи билетов до/от станций Житомир, Коростень, Бердичев Чуднов-Волынский, Печановка, Малин, Яблонец, Радулино, Новоград-Волынский, Белокоровичи, Олевск и на такие рейсы:
- №13 / 14 Киев - Солотвино;
- №29 / 30 Киев - Ужгород;
- №43 / 44 Ивано-Франковск - Киев;
- №45 / 46 Ужгород - Лисичанск;
- №58 / 57 Ковель - Одесса,
- №88 / 87 Ковель - Новоалексеевка;
- №98 / 97 Ковель - Киев;
- №134 / 133 Николаев - Рахов;
- №142 / 141 Львов - Бахмут;
- №188 / 187 Ковель - Николаев;
- №743 / 744 Киев - Львов.
Напомним, ранее в министерстве инфраструктуры решили повысить стоимость проезда в поездах на 16% до конца года.
Также мы писали, что "Укрзализныця" объявила о запуске электропоезда с возможностью перевозки велосипедов.