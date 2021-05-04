В связи с выходом Житомирской области из "красной" зоны карантина уже с полуночи 5 мая в Украине не останется регионов с ограничениями на железнодорожные пассажирские перевозки.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"5 мая, в среду, с 00:01 Житомирская зона - последний регион с действующими железнодорожными ограничениями - выходит из "красной" зоны эпидемической опасности. Теперь все поезда в стране курсируют по графику, сейчас нет никаких карантинных ограничений в железнодорожном сообщении", - заявили в компании.

Также "Укрзализныця" объявила об открытии высадки/посадки и продажи билетов до/от станций Житомир, Коростень, Бердичев Чуднов-Волынский, Печановка, Малин, Яблонец, Радулино, Новоград-Волынский, Белокоровичи, Олевск и на такие рейсы:

№13 / 14 Киев - Солотвино;





№29 / 30 Киев - Ужгород;





№43 / 44 Ивано-Франковск - Киев;





№45 / 46 Ужгород - Лисичанск;





№58 / 57 Ковель - Одесса,





№88 / 87 Ковель - Новоалексеевка;





№98 / 97 Ковель - Киев;





№134 / 133 Николаев - Рахов;





№142 / 141 Львов - Бахмут;





№188 / 187 Ковель - Николаев;





№743 / 744 Киев - Львов.

Напомним, ранее в министерстве инфраструктуры решили повысить стоимость проезда в поездах на 16% до конца года.

Также мы писали, что "Укрзализныця" объявила о запуске электропоезда с возможностью перевозки велосипедов.