В среду, 5 мая, Украина станет одной из самых теплых стран Европы. По всей территории страны ожидаются комфортные +15...+20 градусов. Правда, до этого придется пережить очередную ночь с заморозками.

Такой прогноз в Facebook опубликовала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, заморозки на почве вероятны в северных, восточных и центральных регионах, а волны холода могут добраться ночью даже до Запорожья и Херсонской области. А впечатления от дневного тепла может немного подпортить порывистый преимущественно юго-западный ветер.

"Погоду будет определять в Украине антициклон по имени Trudi, поэтому осадков 5 мая не будет в большинстве областей. Карта 2. А вот в западной части подойдет фронтальная влажность, на Западе Украины завтра пройдут дожди с грозами. К вечеру осадки доберутся до Винницкой области. В Киеве 5 мая погода обещает быть отличной. Солнечно и днем ​​до +20 градусов. Хотя и с порывистым ветром", - прогнозирует синоптик.

По данным Натальи Диденко, во второй половине нынешней недели в Украине усилятся дожди, а существенное потепление ожидается с воскресенья или понедельника уже следующей недели.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики обещают теплый май, но не обойдется без похолодания и ливней.

Также мы сообщали, что синоптик рассказала, когда в Украине закончатся заморозки и придет тепло.