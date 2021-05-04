Во вторник, 4 мая, государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Германии Хайко Маасом, в ходе которых заявил, что Белый дом выступает против строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом со ссылкой на слова Блинкена сообщил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

"Госсекретарь затронул тему серьезного сопротивления администрации США (строительству - Ред.) газопровода "Северный поток-2", - говорится в сообщении.

Также в ходе переговоров в рамках встречи глав МИД стран G7 в Лондоне Блинкен и Маас обсудили "поддержку Украины перед лицом российской агрессии", а также вывод войск США и НАТО из Афганистана.

Кроме того, стороны говорили о необходимости поддерживать "трансатлантическое сотрудничество" на фоне дестабилизирующих действий России, Китая и Ирана.

Напомним, ранее исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер сообщил, что Блинкен во время встречи с Маасом собирается призвать Германию остановить строительство газопровода "Северный поток-2".

Тем временем Россия может достроить трубопровод и пустить первые объемы газа в сторону Германии уже этим летом.