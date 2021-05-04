Декларация о европейской перспективе Украины, которую 3 мая подписали президенты Украины и Польши, приближает полноценную интеграцию Украины в Европейский союз. Такое мнение высказал глава государства Владимир Зеленский, сообщается на сайте президента.

"Президенты Украины и Польши отметили намерение Украины подать заявку на членство в ЕС в будущем после имплементации положений Соглашения об ассоциации при условии соблюдения Копенгагенских критериев и согласились, что Республика Польша будет поддерживать Украину на этом пути", - говорится в сообщении.

Это уже второй подобный документ, заключенный Украиной с государством Евросоюза. В марте 2021-го была подписана декларация с Литвой. Текст совместной декларации лидеров закрепляет, наличие у Украины европейской перспективы в соответствии со статьей 49 Договора о Евросоюзе.

"Лидеры Украины и Польши в совместной декларации отметили потребность в стратегическом пересмотре европейской политики соседства и Восточного партнерства, чтобы гарантировать политику "открытых дверей" для ассоциированных партнеров, имеющих европейские стремления и которые соответствуют определенным условиям и критериям", - говорится в сообщении.

Также сообщается о том, что коалиция в поддержку членства Украины в Европейском Союзе начала формироваться именно из Литвы и Польши, которые являются нашими стратегическими партнерами. Но продолжается системная работа со всеми государствами-членами ЕС для получения содержательной политической поддержки на пути нашей страны в Евросоюз.

"Украинцы уже влияют на нашу общую европейскую судьбу. Именно на нашей земле решается, каким будет будущее Европы. Мы обеспечим полноценную интеграцию Украины в содружестве европейских стран, и это покажет, что базовые ценности свободы, демократии и равенства на нашем континенте являются ключевыми элементами масштабного прогресса и развития", - заявил президент Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что в июне на саммите НАТО обсудят "дорожную карту" для вступления Украины в Альянс.

Также мы сообщали, что Зеленский в Польше заявил, что ЕС не помогает Украине с вакцинами.