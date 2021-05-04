Ляшко назвал области, которые могут выйти из "красной" зоны карантина в ближайшие дни
Вслед за Житомирской областью в ближайшее время из "красной" зоны карантина могут выйти еще четыре украинских региона.
Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
По его словам, в связи с улучшением эпидемиологической ситуации из "красной" зоны могут выйти:
- Запорожская область;
- Полтавская область;
- Хмельницкая область;
- Черниговская область.
При этом ослабление карантина в этих регионах может произойти уже в ближайшие дни, заявил Ляшко.
По состоянию на сегодня в "красной" зоне адаптивного карантина находятся Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области - всего 7 регионов.
С 00:00 5 мая, в связи с ослаблением карантина в Житомирской области, таких регионов останется 6.
В случае, если прогноз Ляшко подтвердится, самый жесткий уровень ограничений вскоре будет действовать лишь в Харьковской и Сумской областях.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, очередная вспышка заболеваемости Covid-19 в Украине ожидается через 3-4 недели после майских праздников.