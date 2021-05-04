Вслед за Житомирской областью в ближайшее время из "красной" зоны карантина могут выйти еще четыре украинских региона.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, в связи с улучшением эпидемиологической ситуации из "красной" зоны могут выйти:

Запорожская область;





Полтавская область;





Хмельницкая область;





Черниговская область.

При этом ослабление карантина в этих регионах может произойти уже в ближайшие дни, заявил Ляшко.

По состоянию на сегодня в "красной" зоне адаптивного карантина находятся Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области - всего 7 регионов.

С 00:00 5 мая, в связи с ослаблением карантина в Житомирской области, таких регионов останется 6.

В случае, если прогноз Ляшко подтвердится, самый жесткий уровень ограничений вскоре будет действовать лишь в Харьковской и Сумской областях.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, очередная вспышка заболеваемости Covid-19 в Украине ожидается через 3-4 недели после майских праздников.