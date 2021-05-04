Посла России вызвали в МИД Франции в связи с антиевропейскими санкциями

Министерство иностранных дел Франции вызвало посла России в Париже Алексея Мешкова в связи с введением Москвой санкций против европейских чиновников. Встреча состоялась накануне.

Об этом во вторник, 4 мая, сообщает РИА Новости.

"Мы решительно осуждаем меры, объявленные в пятницу, 30 апреля, российскими властями в отношении ряда европейских официальных лиц, в том числе президента Европейского парламента, вице-президента Европейской комиссии госпожи Юровой и французского депутата Жака Мэра", - сказал российскому послу представитель французского МИД .



По его словам, эти меры "вряд ли приведут к снижению" напряженности. Париж ожидает, что Москва "будет вести себя ответственно" в вопросе улучшения ситуации.



Также российскому послу выразили озабоченность из-за указа президента России, который ограничивает найм сотрудников в дипломатические представительства недружественных государств на местах - "Париж призвал не выполнять его".

В свою очередь в посольстве России заявили, что вызов посла РФ в МИД Франции является частью согласованного странами ЕС демарша.

Напомним, 30 апреля МИД РФ объявил о введении ответных мер на действия Евросоюза. В санкционный список вошли, в частности, председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова и член французской делегации в ПАСЕ Жак Мэр.

В свою очередь министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан осудил решение России касательно введения санкций.