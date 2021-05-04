Уже в середине июня 2021 года Евросоюз планирует запустить на своей территории Covid-паспорта, которые помогут в более короткий срок восстановить туристический бизнес. А в Италии аналогичные документы, но действующие только в пределах страны, появятся раньше - во второй половине мая.

Об этом сообщил премьер-министр Италии Марио Драги на брифинге после конференции министров туризма стран G20, передает La Reppublica.

"Европейский зеленый пропуск будет готов со второй половины июня. Тем временем итальянское правительство ввело национальный зеленый пропуск, который вступит в силу со второй половины мая", - заявил Драги и добавил, что Италия уже ждет туристов и они уже могут бронировать отдых.

По его словам, европейский зеленый пропуск позволит туристам путешествовать без ограничений.

Как сообщалось, Covid-паспорт будет представлять собой электронную или бумажную форму с информацией о том, что человек был вакцинирован против Covid-19, или что он выздоровел, или что он получил отрицательный результат теста. Документ будет оснащен бесплатным QR-кодом, а также переведен на все языки ЕС и действителен во всех странах Европейского Союза.

Также мы сообщали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил МИД отработать все вопросы поездок с ковид-паспортами.