Три прототипа вакцин от Covid-19 разработаны украинскими учеными. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в своей колонке на сайте "Украинской правды".

"Украина имеет необходимый научный потенциал для разработки собственной вакцины от COVID-19 и три группы отечественных ученых уже разработали прототипы вакцин. Для завершения доклинических испытаний необходимо лаборатория соответствующего класса защиты BSL-3", - написал Данилов.

Он считает, что государства выиграли время, чтобы дать возможность ВОЗ, ООН, Всемирному банку и другим международным организациям "консолидировать международные активы, аккумулировать ресурсы, восстановить связи и начать наступление".

"Результатом объединенных усилий человечества стали прорывные научные результаты, в частности, не только в преодолении эпидемии и разработке вакцин, но и во многих других сопутствующих областях. Например, был сделан важный шаг на пути борьбы с онкологическими заболеваниями. Таким образом, важность развития и сохранения национальных государств при одновременном углублении транснациональных международных связей - еще один урок пандемии", - написал Данилов.

По словам секретаря СНБО, он получил информацию о появлении в Китае опасного неизвестного вируса еще в конце 2019 года. И уже тогда была зафиксирована попытка закупить и вывезти из Украины через подставные фирмы максимально возможное количество средств защиты - масок, перчаток и противоэпидемических комплектов.

"Уже тогда стало понятно, что впереди будет бой, он будет тяжелым, иногда без правил. Мы его приняли, и мы его не проиграли", - добавил Данилов.

Напомним, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, Минздрав в бюджете уже на текущий год заложил отдельную строку финансирования, которая пойдет именно на налаживание украинского производства вакцин. Степанов прогнозирует, что Украина начнет производить вакцину от ковида года через полтора.

Также мы сообщали, что Степанов заявил, что российского "Спутника" в Украине не будет принципиально.