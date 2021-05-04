В Дании с четверга, 6 мая, ослабят карантинные ограничения. Власти разрешили школам принимать учащихся младших классов, также с сохранением некоторых ограничений откроются учреждения культуры и спортзалы.

Об этом сообщает агентство Reuters и портал DR.

С 6 мая возобновится обучение в классах для учеников младшей школы, остальные вернутся за парты с 21 мая.

С ограничением количества посетителей откроются театры, кинотеатры, концертные залы и спортзалы. Жители Дании должны будут посещать такие заведения только при наличии "паспорта здоровья", который подтверждает прохождение вакцинации от коронавируса, перенесенный Covid-19 или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более 72 часов назад.

В то же время отменяется требование о бронировании столика в ресторанах и барах заранее, а также требование заканчивать домашние вечеринки после 11 вечера.

С 21 мая планируется разрешить компаниям постепенно возвращать работников с дистанционной работы в офисы.

С этой даты с "паспортом здоровья" также разрешат массовые мероприятия с участием не более 2000 человек на улице и с разделением на меньшие секции, а после 1 августа, если ситуация кардинально не изменится, будут разрешены события до 5000 участников.

При этом ежегодные датские фестивали уже заявили об отмене событий на этот год.

Напомним, в Польше карантинные ограничения ослабили уже с сегодняшнего дня.

Ранее мы писали о том, как большая часть Италии перешла в "желтый" уровень карантинных ограничений.