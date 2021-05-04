Житель Львовской области, который пытался избежать самоизоляции после возвращения из-за границы при помощи поддельного свидетельства о негативном ПЦР-тесте на коронавирус, заплатит 850 гривен штрафа.

Такое решение 28 апреля принял Яворивский районный суд, сообщает издание "Главком".

По данным следствия, 7 апреля обвиняемый, находясь по месту своего жительства, самостоятельно изготовил свидетельство о ПЦР-тесте на выявление Covid-19 с отрицательным результатом.

Фальшивый документ был сделан на бланке "Первой социальной медицинской лаборатории "Ескулаб" без оттиска круглой печати предприятия и соответствующего QR-кода. Таким образом мужчина планировал избежать самоизоляции на территории Украины.

На следующий день, 8 апреля, при пересечении пункта пропуска "Краковец-Корчева", он показал пограничнику фейковый результат теста на коронавирус.

В суде обвиняемый признал вину и пояснил, что действительно подделал вывод теста с отрицательным результатом и при этом не сдавал никаких анализов. Также мужчина заключил с прокурором соглашение о признании виновности, которое и утвердил суд.

Напомним, ранее столичные полицейские задержали мужчину, который изготавливал поддельные справки об отсутствии коронавируса на заказ. Стоимость одного такого "документа" составляла 500 гривен.

Поддельные результаты теста на коронавирус недавно удалось приобрести и корреспондентам "Страны".