Рябошапка заявил, что одной из причин его увольнения стал отказ вмешиваться в дело Хантера Байдена

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка допустил, что одной из причин для его отставки был отказ вмешиваться в дело сына тогдашнего кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера.

Об этом он написал в Facebook, комментируя транскрипт разговора адвоката тогдашнего американского президента Руди Джулиани с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

"Транскрипт разговора Джулиани-Ермака может свидетельствовать о том, что отказ нашей команды в прокуратуре подыгрывать одному из кандидатов на выборах в США был одной из причин моей отставки с должности Генерального прокурора", - написал он.

По словам Рябошапки, подтверждением этой теории может быть тот факт, что уже в мае 2020 года при новом руководителе Офиса генпрокурора было открыто уголовное дело по факту обнародования разговора бывшего президента Украины Петра Порошенко с тогдашним вице-президентом Байденом.

Также он написал, что "публичные комментарии президента Зеленского на эту тему могут свидетельствовать о согласованности действий в реализации данной комбинации".

"И роль руководителя Офиса Президента в этой комбинации, учитывая опубликованный транскрипт беседы Ермака-Джулиани, еще должны исследовать правоохранительные органы", - добавил Рябошапка.

Напомним, в марте 2016 года генпрокурор Украины Виктор Шокин подал в отставку. На Западе утверждали, что недовольны успехами Шокина в борьбе с коррупцией.

Сам Шокин утверждает, что столкнулся с давлением после того, как начал расследование деятельности украинской нефтегазовой компании Burisma, где сын Джо Байдена Хантер был членом совета директоров до 2019 года.

После публикации нардепом Андреем Деркачем пленок Порошенко-Байдена, на которых шла речь и об увольнении Шокина, Минфин США включил депутата в сакнционный список.

Ранее в этом году бывший украинский дипломат Андрей Телиженко сообщил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак обещал Джулиани открыть дело против сына Байдена. Факт обсуждения этого вопроса был зафиксирован в стенограмме разговора Ермака и Джулиани, которая попала в СМИ.