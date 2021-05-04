Герцогиня Сассекская, супруга британского принца Гарри Меган Маркл, написала детскую книгу об отношениях между отцом и сыном. Произведение под названием "Скамейка" (The Bench) выйдет 8 июня 2021 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на издательство Random House.

По словам Меган Маркл, основой для книги стало написанное ею стихотворение.

"Скамейка" началась как стихотворение, которое я написала для своего мужа (принца Гарри, герцога Сассекского - Ред.) в День отца, через месяц после рождения Арчи", - сообщила Меган.

Известно, что иллюстрациями к книге занимался художник Кристиан Робинсон. Также Меган Маркл прочитает текст книги для аудиоформата.

Напомним, 39-летняя жена принца Гарри, сейчас беременна и ждет второго ребенка, девочку, которая должна появится на свет этой весной. В начале 2020 года герцог и герцогиня Сассекские решили отделиться от королевской семьи и переехали из Великобритании в США.

Недавно Маркл и ее муж принц Гарри поведали журналистке Опре Уинфри о причинах, побудивших их уехать в США. В частности, супруги рассказали о расовой дискриминации и безразличии к психологическим проблемам, которые они испытали, будучи полноправными членами королевской семьи. По словам Меган Маркл, она даже хотела покончить собой.

После этого королева Елизавета II заявила, что "вся семья опечалена" высказываниями супругов, а британские таблоиды сообщили, что Букингемский дворец намерен привлечь группу независимых экспертов, чтобы начать расследование фактов издевательств над королевским персоналом со стороны Маркл.