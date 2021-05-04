Степанов заявил, что российская вакцина не попадет на рынок Украины. Фото: РФПИ

Российской вакцины "Спутник V", которую в Венгрии признали самой безопасной, в Украине не будет. Об этом на своей странице в соцсети написал глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, отказ от закупок российского препарата  - его принципиальная позиция, поскольку РФ продвигает "Спутник V" по миру путем "массового зомбирования", распространяя фейки о других вакцинах.

"Нас пытаются втянуть в грязную лживую кампанию по дискредитации вакцин. Вспомните волну грязи, которой поливали AstraZeneca - связь между вакциной и тромбами не подтвердили, но весь мир поставили на уши. Главный автор фейков - Россия, которой не привыкать к массовому зомбированию населения. Через навязывание ложной информации о других вакцинах всему миру она пытается протолкнуть собственный "Спутник". Моя позиция принципиальная и неизменная "Спутника" в Украине не будет", - говорится в посте министра здравоохранения Украины.

Степанов добавил, что не удивлен обновленным отчетом Европейской службы внешних связей (European External Action Service, EEAS), в котором говорится, что с появлением новых разнообразных вакцин набирает обороты кампания по их искусственной дискредитации.

"С начала года в базу данных EUvsDisinfo добавили более 100 (!) примеров прокремлевских дезинформационных заявлений о вакцинации", - говорится в сообщении.

Также глава Минздрава призвал украинцев соблюдать не только личную, но информационную гигиену.

"Те, кто навязывают людям страхи относительно других вакцин и называют их "дерьмом" - сознательно или по глупости подыгрывают России", - написал Степанов.

Степанов объяснил, почему украинцев не будут прививать российской вакцинойСтепанов объяснил, почему украинцев не будут прививать российской вакциной

Напомним, Всемирная организация здравоохранения рассчитывает уже летом дать оценку российской вакцине от коронавируса "Спутник V", эффективность которой превысила 97%.

Также мы сообщали, что в Индию и Филлипины прибыли первые партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

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