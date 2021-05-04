Российской вакцины "Спутник V", которую в Венгрии признали самой безопасной, в Украине не будет. Об этом на своей странице в соцсети написал глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, отказ от закупок российского препарата - его принципиальная позиция, поскольку РФ продвигает "Спутник V" по миру путем "массового зомбирования", распространяя фейки о других вакцинах.

"Нас пытаются втянуть в грязную лживую кампанию по дискредитации вакцин. Вспомните волну грязи, которой поливали AstraZeneca - связь между вакциной и тромбами не подтвердили, но весь мир поставили на уши. Главный автор фейков - Россия, которой не привыкать к массовому зомбированию населения. Через навязывание ложной информации о других вакцинах всему миру она пытается протолкнуть собственный "Спутник". Моя позиция принципиальная и неизменная "Спутника" в Украине не будет", - говорится в посте министра здравоохранения Украины.

Степанов добавил, что не удивлен обновленным отчетом Европейской службы внешних связей (European External Action Service, EEAS), в котором говорится, что с появлением новых разнообразных вакцин набирает обороты кампания по их искусственной дискредитации.

"С начала года в базу данных EUvsDisinfo добавили более 100 (!) примеров прокремлевских дезинформационных заявлений о вакцинации", - говорится в сообщении.

Также глава Минздрава призвал украинцев соблюдать не только личную, но информационную гигиену.

"Те, кто навязывают людям страхи относительно других вакцин и называют их "дерьмом" - сознательно или по глупости подыгрывают России", - написал Степанов.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения рассчитывает уже летом дать оценку российской вакцине от коронавируса "Спутник V", эффективность которой превысила 97%.

Также мы сообщали, что в Индию и Филлипины прибыли первые партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V".