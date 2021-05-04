Фермер из Бельгии случайно изменил границу страны, сместив пограничный камень. В результате этого территория Франции стала меньше более чем на 2 метра.

Об этом сообщает BBC.

Местный историк во время прогулки в лесу заметил, что камень, который обозначает границу между двумя странами, переместился на 2,29 метра на территорию Франции. Позже выяснилось, что камень переставил бельгийский фермер, поскольку тот мешал проезду трактора. Однако международного скандала этот инцидент не вызвал и был встречен с юмором по обе стороны границы.

В свою очередь мэр бельгийской деревни Эркелиннес Давид Лаво заявил, что фермер "сделал Бельгию больше, а Францию меньше, и это не очень хорошая идея". По его словам, такие шаги вызывают проблемы в отношениях между частными землевладельцами, не говоря уже о соседних государствах.

Тем временем местные бельгийские власти уже связались с фермером и попросили его вернуть камень на место. Если он откажется это сделать, дело дойдет до Министерства иностранных дел Бельгии, которое будет вынуждено созывать бездействующую с 1930 года бельгийскую пограничную комиссию.

Граница между Францией и Бельгией протяженностью в 620 км была установлена в соответствии с Кортрейкским договором, подписанным в 1820 году, через пять лет после поражения Наполеона при Ватерлоо. Она была обозначена камнями, которые с тех пор остаются на своих местах.

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