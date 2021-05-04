В Польше выявили уже два очага заражения индийским штаммом коронавируса, который характеризуется двойной мутацией и ускользает от антител. Подтверждены 16 случаев инфицирования.

Об этом заявил польский министр здравоохранения Адам Недзельский, передает RMF24.

"У нас в Польше есть две вспышки индийской мутации коронавируса. В окрестностях Варшавы и Катовице. Уже подтверждены 16 случаев", - заявил Недзельский.

По его словам, все прибывшие в Польшу из Южной Африки, Индии и Бразилии под карантин будут попадать автоматически.

Также глава МОЗ Польши добавил, что в стране создадут специальную группу для исследования новых мутаций коронавируса, чтобы предотвратить новую волну заболеваемости.

"Основная задача - построить эффективный механизм отслеживания мутаций Covid-19. Для этого была назначена команда при министре здравоохранения", - сообщил Недзельский и напомнил, что третья волна инфекции была в значительной степени вызвана распространением британского штамма коронавируса.

Напомним, заразиться индийским штаммом Covid-19 могут и переболевшие, и уже привитые. Болезнь пациенты нередко переносят в тяжелой форме.

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