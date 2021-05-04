Каждый третий украинский подросток становился жертвой онлайн-буллинга, а каждый пятый из-за этого пропускал занятия в школе. Об этом свидетельствуют данные опроса международной организации UNICEF, которые опубликованы в соцсети в Международный день противодействия буллингу, 4 мая.

"Во время пандемии Covid-19 подростки стали еще больше времени проводить онлайн и стали еще более уязвимыми к негативному воздействию кибербуллинга", - говорится в сообщении.

В организации родителей подростков призвали поговорить со своими детьми о буллинге и кибербуллинге и опубликовали ссылки на материалы, рассказывающие о буллинге и как с ним бороться.

В UNICEF объясняют, что Кибербуллинг - это буллинг с применением цифровых технологий. Он может происходить в социальных сетях, платформах обмена сообщениями (мессенджерах), игровых платформах и мобильных телефонах. Это неоднократное поведение, направленное на запугивание, провокации гнева или унижения тех, против кого он направлен.

В чем может выражаться кибербуллинг:

распространение лжи о ком-либо или размещение фотографий, компрометирующих кого-либо, в социальных сетях;

передачу сообщений или угроз, которые оскорбляют кого-либо или могут нанести кому-то вред, через платформы обмена сообщениями;

выдавание себя за другого/другую и отправка сообщений другим людям от его/ее имени.

Личный буллинг и кибербуллинг часто связаны между собой. Но кибербуллинг оставляет цифровой след - записи, которые могут служить доказательствами, которые позволят остановить травлю.

Ранее "Страна" писала о том, что на Львовщине директору лицея грозят исправительные работы из-за снятого на видео буллинга.

Также мы сообщали, что в школе Киева учительница кричала на детей и унижала их, полиция завела дело о буллинге.