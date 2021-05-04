Британские морпехи протестировали летающие реактивные ранцы, способные развивать скорость до 130 км/час. Видео
Британские морские пехотинцы провели учения по тестированию реактивных ранцев Gravity Jet Suit, оснащенных двигателями на 1000 лошадиных сил. Разработчиком этих девайсов выступила компания Gravity Industries.
Видео испытаний обнародовано на YouTube-канале компании.
В учениях приняли участие военнослужащие Британского Королевского флота и Королевская морская пехота. В частности, они тестировали возможность использования реактивных ранцев в операциях по десантированию.
В Gravity Industries утверждают, что их ранец может летать со скоростью до 130 километров в час и подниматься на высоту более 3600 метров.
В ранцах используется более 1000 л.с. мощности реактивного двигателя в сочетании с естественным человеческим балансом.
Британия еще с 50-х годов прошлого века вынашивала идею создания реактивных ранцев, однако она с тех пор так и не была реализована. Ряд независимых изобретателей создают свои прототипы, тем не менее серийный выпуск таких приспособлений не стартовал из-за высокой стоимости конструкции.
Напомним, в прошлом году в Дубае (ОАЭ) насмерть разбился французский каскадер Винсент Реффет, летавший на реактивном ранце.
Ранее мы писали о том, как в Киевский аэропорт им. Сикорского прилетел самый маленький реактивный самолет в мире.