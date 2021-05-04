Британские морские пехотинцы провели учения по тестированию реактивных ранцев Gravity Jet Suit, оснащенных двигателями на 1000 лошадиных сил. Разработчиком этих девайсов выступила компания Gravity Industries.

Видео испытаний обнародовано на YouTube-канале компании.

В учениях приняли участие военнослужащие Британского Королевского флота и Королевская морская пехота. В частности, они тестировали возможность использования реактивных ранцев в операциях по десантированию.

В Gravity Industries утверждают, что их ранец может летать со скоростью до 130 километров в час и подниматься на высоту более 3600 метров.

В ранцах используется более 1000 л.с. мощности реактивного двигателя в сочетании с естественным человеческим балансом.

Британия еще с 50-х годов прошлого века вынашивала идею создания реактивных ранцев, однако она с тех пор так и не была реализована. Ряд независимых изобретателей создают свои прототипы, тем не менее серийный выпуск таких приспособлений не стартовал из-за высокой стоимости конструкции.

Напомним, в прошлом году в Дубае (ОАЭ) насмерть разбился французский каскадер Винсент Реффет, летавший на реактивном ранце.

Ранее мы писали о том, как в Киевский аэропорт им. Сикорского прилетел самый маленький реактивный самолет в мире.