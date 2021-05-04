Наращивание военной мощи России в аннексированном Крыму и на границе с Украиной стали предметом обсуждения на встрече в Лондоне высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Беседа прошла в кулуарах совещания глав МИД стран G7, сообщается на сайте Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Они обсудили отношения с Россией в свете недавнего наращивания российской военной мощи в незаконно аннексированном Крыму и на границе с Украиной, здоровье Алексея Навального, а также действия России против государств-членов ЕС и санкции против граждан ЕС", - говорится в сообщении.

Кроме того, Боррель и Блинкен обсудили последние события вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе ввиду возможного возвращения Соединенных Штатов в СВПД. Также речь шла о том, как обеспечить полное и эффективное выполнение ядерной сделки с Тегераном.

Главный дипломат Европы и госсекретарь США затронули и вопрос о ситуации в Афганистане, обговорили отношения с Китаем и высказали обеспокоенность по поводу растущей нестабильности в Колумбии.

Напомним, в среду, 5 мая, госсекретарь США Блинкен посетит Киев, вместе с ним приедет и его зам по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Также мы выясняли, о чем Блинкен будет говорить в Киеве и при чем здесь НАТО и Коболев.