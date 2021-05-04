В партии "Европейская солидарность", лидером которой является Петр Порошенко, отрицают, что он контролирует оффшорные компании, о которых ранее сообщили в Центре по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Об этом пресс-служба партии сообщила "Украинской правде".

"Группа юридических советников Петра Порошенко по вопросам защиты репутации от распространения фейковых новостей и предвзятых расследований давно предоставила им подробные (на 12 страницах) ответы на 13 вопросов.

Группа предупреждала о возможности судебного иска ввиду того, что OCCRP не первый раз распространяет расследования, где бурные фантазии автора выдаются за доказанные факты.

К сожалению, негативный опыт и предыдущие ошибки расследователей не были учтены при подготовке очередного материала. Адвокаты Порошенко изучают публикацию на предмет юридической защиты своего клиента и выбора надлежащей юрисдикции для иска о новом фейке", - заявили в пресс-службе.

Кроме того, у Порошенко сообщили, что предметы искусства, о которых идет речь в материале, были куплены на деньги, с которых были уплачены налоги. Картины и скульптуры были легально ввезены в Украины и указаны в декларациях.

"Юристы Порошенко с документами в руках готовы дать массмедиа убедительные ответы на все вопросы, затронутые в фейк-расследовании OCCRP", – сообщили в "Евросолидарности".

В команде экс-президента уточнили, что предварительный ответ юристов OCCRP получила еще 25 февраля, однако материал вышел только 3 мая.

"По стечению обстоятельств он идеально вписался в черно-пиарную кампанию, которую именно в понедельник инспирировал Офис президента вокруг майского отдыха Порошенко на Кипре", – заявили в партии.

Напомним, Петр Порошенко отправился отдыхать на Кипр, после это в "Евросолидарности" заявили, что "Зеленский послал своих вуайеристов" следить за ним на острове.

Также сообщалось, что весной прошлого года было открыто уголовное о вывозе из Украины 43 картин известных художников. На допрос по этому делу вызывали Порошенко.