Санкции Евросоюза против Беларуси обернутся проблемами для самой Европы. В ближайшее время правительство соберет информацию о наиболее крупных европейских проектах, действующих на территории республики. И не исключено, что Беларусь закроет для европейцев путь в Россию через свою территорию.

Такое заявление сделал президент Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, передает Tut.by.

Лукашенко считает, что нельзя оставлять без ответа попытку Европы "запугать Беларусь санкциями".

"Особенно европейцы усердствуют в этом. Я не буду тут распространяться, высказывать какие-то мнения, просто скажу, чтобы вы понимали: если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат.

Больше ничего не буду говорить. Время покажет. Но вас попрошу, как это было перед американским этим выпендрежем в экономике, дайте мне информацию о наиболее крупных европейских проектах у нас и предприятиях, которые созданы на территории Беларуси: посмотрим на их работу", - заявил Лукашенко, обращаясь к премьер-министру.

Также Лукашенко озадачил МИД Беларуси обратить внимание на деятельность в Беларуси западных гуманитарных программам.

"Эти некоммерческие организации, иностранные агенты, разного рода бандиты, которые устраивают здесь обдираловку и прочее...

А то они нас держат на коротком поводке и начинают постоянно, когда это им захочется, дергать. Выгодно, невыгодно - они уже, я вижу, об этом не думают.

Ну, не думают - хорошо, будут в Россию ездить через… Будут ходить по Балтике, перевозить грузы, и вокруг Испании - в Средиземное море и через Черное море, если им плохо с нормальной Беларусью в центре Европы", - сказал Лукашенко.

Напомним, Беларусь ввела санкции против Skoda и Nivea из-за отмены чемпионата мира по хоккею в Минске.

Ранее "Страна" писала о том, что белорусская оппозиция собирает новый митинг 9 мая, в этот день планировалось покушение на Лукашенко.