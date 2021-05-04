Бывший президент Украины, лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко, контролировал минимум шесть оффшорных компаний, среди активов которых обнаружили произведения искусства - скульптуру Сальвадора Дали и картину Ильи Репина.

Об этом сообщает пресс-служба Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Согласно данных исследователей коррупции, оффшорные компании, которые связывают с Порошенко, пользовались услугами австрийского "Райффайзен Банк Интернешнл", еще 11 оффшорных компаний имели связь с его бизнес-империей.

Intraco, Vernon и еще 15 компаний каждый год обрабатывали операции на десятки миллионов долларов. Большая часть из них были зарегистрированы на Британских Виргинских островах и на Кипре.

В шести случаях исследователи коррупции с помощью переписки по электронной почте и другой документации установили, что компании контролирует лично Порошенко. В остальных случаях была установлена связь операций с его бизнесом, но найти доказательство того, что Порошенко их контролировал, не удалось.

Кроме того, переписка по электронной почте и другие документы показывают, что лидер "Евросолидарности" принимал исполнительные решения от имени Vernon, Linquist и Cyprus firm Chartomena Ltd.

В то же время официально бенефициарным владельцем Vernon Holdings Linquist и большинства из упомянутых шести компаний в документах "Райффайзен" значился Сергей Зайцев.

По данным Центра, в начале 2010-х годов Порошенко построил поместье и решил приобрести для него дорогую мебель. С помощью оффшорной компании Vernon Holdings, которая находится на Виргинских островах, он вместе с супругой приобрел у итальянских производителей фурнитуру на сумму более 100 тысяч долларов.

Также по данным расследователей, после назначения министром экономического развития и торговли, Порошенко приобрел на аукционе скульптуру Сальвадора Дали, которая обошлась в 338 500 долларов. Сделал он это при помощи оффшорной компании Linquist Ltd.

В апреле 2013 года Порошенко с помощью компании Vernon приобрел предметы искусства на сумму 4,8 миллиона фунтов стерлингов, в частности полотно Ильи Репина "Казаки на Черном море". Позже компания передала Порошенко право собственности на эту картину в помещении Почетного консульства Сейшельских островов в Киеве. Консулом тогда был его друг и партнер Олег Гладковский.

Напомним, весной прошлого года было открыто очередное уголовное дело связанное с Порошенко - о вывозе из Украины 43 картин известных художников.

Также "Страна" писала, что в ГБР не видят оснований закрывать уголовные дела против Порошенко.