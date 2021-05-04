В столице Ирана Тегерана погибла высокопоставленный швейцарский дипломат. Она выпала из окна многоэтажного здания, в котором жила. Причина падения на данный момент неизвестна.

Об этом сообщает "ВВС".

Инцидент произошел в южной части города, на улице Камрани. Женщина выпала из окна высотки. Был ли это суицид или несчастный случай - пока неизвестно. Тело обнаружил садовник, спустя некоторое время после смерти.

Дипломата начали искать после того, как утром коллега обнаружила ее пропажу.

Согласно информации экстренных служб Ирана, погибшая была первым секретарем посольства Швейцарии в Иране. Однако ее имя не разглашается. В министерство иностранных дел поддерживает связь с ее семьей.

"FDFA (министерство) подтверждает, что гражданка Швейцарии, работавшая в швейцарском посольстве в Тегеране, погибла в смертельном инциденте во вторник. FDFA и его генеральный консул Игнасио Кассис шокированы трагической гибелью и передают глубочайшие соболезнования семье", - сообщили в министерстве.

Напомним, в Киеве из окна многоэтажки выпала женщина.

Также сообщалось, что в Киеве из окна почти выпал мужчина, однако его удержал за руку сотрудник полиции.