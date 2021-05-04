С 4 мая в Польше немного ослабили карантин несмотря на обнаружение опасного индийского штамма COVID-19. Ученики 1-3 классов вернулись к стационарному обучению в школах, возобновлена работа торговых центров, художественных галерей и музеев.

Об этом сообщает Укринформ.

Наряду с этим, свою работу со вторника восстанавливают также, с соблюдением санитарного режима, строительные и мебельные супермаркеты, разрешена вся розничная продажа.

В течение мая в Польше состоится еще несколько этапов ослабления коронавирусных ограничений. В частности, с 8 мая возобновят работу гостиницы, которые будут функционировать в режиме занятости до 50% мест.

С 15 мая возобновят работу рестораны и кафе, которые имеют летние площадки. Тогда же будет возобновлено обучение в школах в гибридном режиме (частично стационарном) учащихся 4-8 классов, а также будет дано разрешение на организацию свадеб и других массовых мероприятий с лимитом до 25 человек. С середины мая правительство Польши отменяет обязанность носить маски на свежем воздухе. Впрочем, эти требования остаются актуальными для закрытых помещений.

С 29 мая вернутся к стационарному обучению в Польше ученики всех классов школ. Тогда же будет увеличен лимит на проведение массовых мероприятий до 50 человек, а также открытие спортзалов и фитнес-клубов.

За последние сутки в Польше зафиксировано 2 296 случаев инфицирования коронавирусом, 28 человек умерли. В общей сложности, с начала пандемии COVID-19 в Польше заразились более 2,8 млн человек, более 68 тыс. - умерли. На сегодняшний день в Польше проведено более 12 млн прививок.

Как сообщала "Страна", в Киеве за сутки выявлено 177 новых случаев коронавируса. Официально 17 пациентов скончались.