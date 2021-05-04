Пилоты одной из авиакомпаний в Индии, в которой бушует опасный индийский штамм коронавируса, отказались выходить в рейсы, пока им не сделают прививки от Covid-19.

Об этом сообщает Times of India.

"Без медицинской поддержки экипажа, без страховки и при значительном сокращении зарплаты мы не в том положении, чтобы продолжать рисковать жизнями наших пилотов без вакцинации", - говорится в письме индийского профсоюза пилотов руководству компании Air India.

Напомним, 1 мая в Индии за сутки зафиксировали более 400 тысяч новых случаев Covid-19. В стране переполнены больницы, запасы медицинского кислорода заканчиваются, при этом новые пациенты продолжают прибывать.

Ранее Индия обратилась за помощью в борьбе с пандемией, помочь ей согласились около сорока государств. В первую очередь, глава МИД Индии попросил доставить кислород в местные больницы.

Также "Страна" сообщала, страны начали ограничивать сообщение с Индией, въезд из Индии в Украину будет закрыт до конца карантина. Гражданам Австралии, которые находятся в Индии более двух недель, запретили возвращаться домой.