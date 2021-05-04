В Донецкой области вблизи линии соприкосновения мужчина подорвался во время уборки на кладбище. Остальных посетителей кладбища эвакуировали, район оцепила полиция.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Инцидент произошел в поселке городского типа Верхнеторецкое. 69-летний местный житель вместе со своей супругой убирал могилы на кладбище, когда во время работы произошел взрыв. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

На место происшествия направили взрывотехников для обследования территория, обстоятельства взрыва выясняются.

Напомним, возле Горловки (Донецкая область), в поселке шахты "Глубокая", мужчина и женщина пасли домашний скот и подорвались на мине. Оба получили серьезные травмы. У мужчины травматическая ампутация стопы, у женщины – травматическая ампутация ноги.

Также "Страна" сообщала, что в селе под Мариуполем 18-летний молодой человек подорвался на неизвестном устройстве, когда сажал картошку. Лопата наткнулась на боеприпас в земле. С травмами руки и кистей он был госпитализирован в больницу Мариуполя.