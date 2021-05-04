Разрешение на строительство "Северного потока 2" временно приостановлено до конца мая. Это произошло из-за обращения в суд экологов из Nabu.

Об этом сообщила представитель Федерального ведомства по судоходству и гидрографии BSH, передает "Интерфакс".

"Заявка имеет приостанавливающее действие. Теперь решение будет принимать суд. Но пока разрешение на строительство до конца мая не имеет силы", - сказала она во вторник, 4 мая.

Экологи из Nabu оспаривают выданное BSH 14 января 2021 года разрешение на строительство газопровода с конца сентября по конец мая на ветке протяженностью в 16,5 км в немецкой экономической зоне Балтийского моря.

Ранее они оспорили разрешение на основании того, что территория района прокладки газопровода имеет особое значение для гнездовых птиц.

Помимо этого, BSH указывает, что скорость кораблей-трубоукладчиков мала, а сами строительные работы можно вести лишь 30 дней подряд в целях защиты птиц, а затем необходимо делать перерыв на две недели.

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии отклонило требование экологов, и теперь они продолжили разбирательство через суд.

Работа над "Северным потоком 2" возобновилась в начале февраля, спустя более года после приостановки из-за возражений США. По состоянию на 1 апреля строительство газопровода "Северный поток 2" было завершено на 95%. "Газпром" достраивает его своими силами, поскольку из-за наложенных США санкций швейцарский подрядчик остановил работу.

Как сообщала "Страна", укладкой труб для "Северного потока-2" в водах Дании занимаются уже два корабля. Ранее это делало одно судно.

Напомним, что в России собираются завершить строительство "Северного потока-2" этим летом.